Airbus : la gigantesque commande d'Air India se précise

(Boursier.com) — Les bruits de couloir autour de la méga-commande à venir d'Air India sont de plus en plus nombreux. C'est une fois encore 'Reuters' qui remet le sujet sur le devant de la scène puisque la compagnie qui appartient au conglomérat indien Tata Group serait est en train de finaliser les derniers détails de l'un des plus gros contrats de l'histoire de l'aviation commerciale. Selon les sources de l'agence, Air India commanderait 190 Boeing 737 MAX et 30 B787. L'accord devrait également inclure un nombre non spécifié de Boeing 777X long-courrier.

Airbus pourrait de son côté se voir attribuer une commande d'au moins 200 avions de la famille A320, ainsi que des dizaines de gros-porteurs A350. L'avionneur européen devrait remporter une part légèrement plus importante que Boeing dans le cadre de cet énorme contrat, soulignent les sources de 'Reuters'.

'Reuters' avait déjà rapporté dimanche dernier qu'Air India était sur le point d'acquérir au moins 500 appareils représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.