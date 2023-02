Airbus : la commande historique d'Air India officialisée la semaine prochaine ?

(Boursier.com) — La commande historique d'Air India se fait attendre. Mais, selon les toujours bien informées personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', la compagnie indienne a désormais convenu les grandes lignes de l'accord avec Airbus et Boeing et pourrait officialiser sa commande dès la semaine prochaine.

Airbus devrait remporter environ 250 commandes et engagements, composés de 210 modèles de la famille A320 et de 40 gros porteurs A350, affirment les sources de l'agence. Boeing pourrait de son côté devoir expédier jusqu'à 290 appareils, dont 190 B737 Max (avec une option pour 50 autres), 20 B787 Dreamliners (avec 20 autres en option), et 10 B777x. Le décompte final pourrait encore changer en raison de la structure complexe de l'accord, qui est composé de commandes fermes, de protocoles d'accord et de lettres d'intention, précise l'agence.

Au prix catalogue, ce contrat, l'un des plus importants de l'histoire, aurait une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les transporteurs obtiennent néanmoins d'importants rabais lors de ce type d'accord. Avec ces nouveaux appareils, Air India, qui appartient désormais au conglomérat indien Tata Group, devrait pouvoir mieux rivaliser sur un marché domestique ultra-concurrentiel mais également à l'international où les transporteurs indiens sont notamment confrontés aux compagnies du Golfe, Emirates et Etihad en tête.