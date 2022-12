Airbus : l'énorme commande potentielle d'Air India refait parler

(Boursier.com) — A contre-courant, Airbus gagne 1,2% à 113 euros en ce début de semaine à Paris. Six mois après, les bruits de couloir autour d'une énorme commande potentielle d'Air India sont toujours d'actualité. Selon les informations dévoilées par 'Reuters' au cours du week-end, Air India, désormais entre les mains de Tata Group, serait sur le point de commander à Airbus et Boeing au moins 500 appareils représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Selon les sources de l'agence, la compagnie pourrait acquérir un maximum de 400 avions monocouloirs et au moins 100 gros porteurs, dont des Airbus A350 et des Boeing 787 et 777. Le contrat, qui pourrait être finalisé dans les prochains jours, constituerait l'un des plus importants de l'histoire de l'aviation commerciale.

En juin dernier, le 'Business Standard' avait rapporté qu'Air India était proche de commander 50 A350-900 et une centaine d'A321neo. Un accord serait un coup d'éclat pour Airbus en Inde, le marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde avant la pandémie, car le constructeur européen n'y a pas un seul client pour ses gros porteurs. Airbus est en revanche déjà très présent dans le pays grâce à ses appareils à fuselage étroit qui s'écoulent comme des petits pains. IndiGo, plus gros client de la famille A320, Vistara, Go Airlines India et AirAsia India utilisent ce type d'appareils.