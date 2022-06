Airbus grimpe sur une potentielle énorme commande d'Air India

(Boursier.com) — Airbus se distingue en cette fin de semaine avec un titre qui avance de 3% à 95,9 euros. L'avionneur européen et Air India, désormais entre les mains de Tata Group, seraient proches de finaliser une énorme commande portant sur 50 A350-900 et une centaine d'A321neo. Selon le 'Business Standard', la compagnie aérienne a demandé à ses pilotes de se préparer à s'entraîner sur l'avion. "Air India est en train d'augmenter sa flotte existante avec l'A350. Il vous est demandé d'accepter de suivre une formation de conversion sur l'A350", a déclaré le groupe indien dans une note adressée à ses pilotes et consultée par le journal local. Les pilotes doivent répondre à l'offre avant le 20 juin, selon la lettre également vue par 'Bloomberg'.

La formation de pilotes volant sur l'A320 en vue de leur transfert sur l'A350 ne nécessitera qu'environ six mois car Airbus a assuré la communité des cockpits des deux appareils, précise le BS. Air India souhaiterait ainsi opérer l'A350 dès le premier semestre 2023. Le transporteur espérerait récupérer une partie des A350 destinés à la compagnie aérienne russe AeroFlot qu'Airbus n'a pas pu livrer en raison des sanctions imposées à la Russie. Air India pourrait également obtenir des A350 de Qatar Airways dont la compagnie refuse de prendre possession en raison d'un différend avec le constructeur sur la qualité de la peinture.

Un accord serait un coup d'éclat pour Airbus en Inde, le marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde avant la pandémie, car le constructeur européen n'y a pas un seul client pour ses gros porteurs. Airbus est en revanche déjà très présent dans le pays grâce à ses appareils à fuselage étroit qui s'écoulent comme des petits pains. IndiGo, plus gros client de la famille A320, Vistara, Go Airlines India et AirAsia India utilisent ce type d'appareils.

Air India pourrait exploiter l'A350 sur des vols à destination des États-Unis, qu'elle dessert actuellement avec des Boeing 777 et 787-8, selon les sources de 'Bloomberg'. La commande des seuls A350 représenterait plus de 6 milliards de dollars sur la base des prix catalogue. Les clients obtiennent cependant de grosses ristournes lors de la signature de ce type de contrat. La dernière commande d'avions d'Air India remonte à 2006, lorsqu'elle avait acquis 111 appareils, répartis entre Boeing et Airbus.