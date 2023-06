Airbus et Boeing à la lutte pour d'importantes commandes de JAL et ANA au Japon

(Boursier.com) — Nouveaux bruits de couloir autour d'Airbus et Boeing à l'approche du Salon du Bourget. Les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises seraient en pourparlers avancés pour acheter des dizaines avions aux deux géants aéronautiques, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches des négociations.

All Nippon Airlines chercherait à acquérir jusqu'à 50 Airbus A321neo dans le cadre d'un plan visant à dépasser la taille de sa flotte pré-pandémique d'ici 2030, a déclaré son président, Shinichi Inoue, lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA à Istanbul. Il a refusé de commenter l'intérêt spécifique du groupe pour de futures commandes d'avions. La compagnie aérienne compterait notamment remplacer sa flotte d'anciens 767 et ses 737 restants.

Japan Airlines s'efforcerait pour sa part de sécuriser des avions monocouloirs, y compris l'A321neo, ainsi que des gros porteurs B787. Comme son concurrent, JAL chercherait des successeurs pour sa flotte de 767 et de 737 restants et souhaiterait également éliminer progressivement le B777. "Nous recherchons actuellement la meilleure combinaison pour nous, et c'est un livre ouvert", a déclaré à l'agence le vice-président principal de Japan Airlines, Ross Leggett. "Nous examinons la faisabilité du nombre d'avions dont nous aurons besoin, et le type d'avion, et essayons d'intégrer cela dans nos prévisions futures".

Le Japon a toujours été un bastion pour Boeing compte tenu des liens politiques et commerciaux étroits du pays avec les États-Unis. Airbus a lui fait quelques percées dans le pays, notamment grâce à son A321neo devenu l'un des modèles les plus vendus dans l'archipel.