Airbus : en bonne voie pour atteindre son objectif de livraisons ?

(Boursier.com) — Airbus serait en bonne voie pour atteindre son objectif de livrer 600 avions en 2021. Selon des personnes proches du géant européen citées par 'Bloomberg', Airbus avait expédié mi-décembre environ la moitié des 82 avions qu'il doit livrer ce mois-ci pour atteindre sa guidance annuelle.

La montée en cadence 'traditionnellement' prévue en fin d'année a néanmoins été entravée par des problèmes impliquant des A350 terminés mais non encore acceptés par certaines compagnies aériennes. Qatar Airways, gros client de l'A350, a décidé ne plus recevoir d'appareils tant qu'une dégradation accélérée de la surface et de la peinture de fuselages ne serait pas résolue. Le transporteur du Golfe a d'ailleurs porté l'affaire devant les tribunaux.

Aeroflot a de son côté reporté la livraison de deux avions parce que les niveaux de trafic ne sont pas suffisants, tandis que certains appareils à destination de la Chine seraient en attente mais pourraient être expédiés dans les prochains jours. Plus globalement, de nombreuses compagnies aériennes ont renégocié leur calendrier de livraisons pour préserver leurs liquidités en attendant une reprise de la demande, notamment sur le long-courrier.

Un porte-parole d'Airbus a refusé de commenter cette information, précisant que "les livraisons ne sont pas linéaires et que l'année n'est pas encore terminée".