Airbus : Emirates et Turkish Airlines préparent d'importantes commandes

(Boursier.com) — Les plus grandes compagnies du monde préparent d'importantes commandes d'appareils afin de remplacer leurs avions les plus anciens. Les rumeurs se multiplient alors que se tient l'assemblée générale annuelle de l'IATA à Istanbul et que le salon du Bourget approche à grands pas. Emirates Airline pourrait ainsi acquérir de 100 à 150 avions alors qu'elle cherche à remplacer sa flotte d'A380 qui doivent être mis hors service au début de la prochaine décennie.

La compagnie aérienne est "sur le point de faire quelque chose", ce qui impliquera d'acheter plus d'Airbus A350 et de Boeing 777, et "peut-être" aussi le plus petit 787 Dreamliner, a indiqué Tim Clark à 'Bloomberg TV'. "Nous passerons des commandes assez bientôt", a ajouté le président de la compagnie basée à Dubaï. Emirates cherchera à recevoir ses futurs appareils à partir de 2027, les A380 sortant de l'exploitation en 2032. "Cela pourrait arriver la semaine prochaine, cela pourrait arriver au salon aéronautique de Dubaï", a-t-il ajouté.

Tim Clark a fait du transporteur basé à Dubaï la plus grande compagnie aérienne long-courrier au monde, commandant une flotte de plus de 100 Airbus A380 qui utilisent Dubaï comme plaque tournante mondiale. Mais, comme l'ensemble de ses concurrents, Emirates devra lutter pour obtenir ses futurs appareils alors que les constructeurs peinent à répondre à la demande. Le président de longue date d'Emirates a souligné que les constructeurs d'avions devaient assumer une part de responsabilité et ne pas simplement blâmer les chaînes d'approvisionnement pour les retards qui se déroulent, ce qui, selon les dirigeants des compagnies aériennes, pourrait durer des années. Emirates a déjà 50 A350, 117 777X et 30 787-9 en commande. Au total, elle dispose d'une flotte de plus de 260 avions, dont environ 115 A380.

Turkish Airlines pourrait de son côté passer la commande la plus importante de l'histoire de l'aviation en s'offrant plusieurs centaines de nouveaux appareils. Son président, Ahmet Bolat, a indiqué que la compagnie pourrait acquérir pas moins de 600 avions, dont 400 monocouloirs et environ 200 gros porteurs. Le transporteur est "très proche" d'un accord avec un avionneur, a précisé le dirigeant, sans donner plus de détails. Une annonce officielle pourrait intervenir d'ici deux mois.