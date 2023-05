Airbus : Delta Air Lines pourrait passer une énorme commande de gros porteurs

(Boursier.com) — Delta Air Lines travaillerait sur une importante commande d'avions gros porteurs. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', la compagnie américaine serait en pourparlers avec Airbus en vue d'acheter des bicouloirs A350 et A330neo. Si un accord n'est pas encore assuré, la commande concernerait des dizaines d'avions alors que Delta s'efforce de remplacer sa flotte vieillissante de plus de 100 anciens modèles A330 et Boeing 767. Les plus vieux A330-200 de Delta ont en moyenne 18 ans et ses A330-300 14 ans.

La compagnie a précédemment déclaré qu'elle pourrait remplacer les Boeing 767 - certains des avions les plus anciens de sa flotte - par des A330neos, notant l'amélioration des coûts unitaires. Delta comptait 66 B767 dans sa flotte fin mars, avec des 767-300ER âgés en moyenne de 27 ans et des 767-400ER d'un peu plus de 22 ans, détaille l'agence.

Delta, qui avait encore un total de 33 A330 et A350 en commande au 31 mars, voit, comme l'ensemble du secteur, la demande pour ses vols long-courrier exploser. Face à la difficulté des constructeurs à livrer les appareils commandés, les transporteurs tentent de sécuriser leurs futurs créneaux de livraison afin d'obtenir les avions souhaités en temps et en heure.