Airbus : de la friture avec Madrid

(Boursier.com) — Madrid pourrait annuler le solde d'une commande de 27 Airbus A400M destiné au transport militaire, selon plusieurs sources rapportées par l'agence Reuters. Après des mois d'incertitude, l'Espagne envisageait d'annuler les 13 appareils qui n'ont pas été livrés, alors que l'armée de l'air espagnole a indiqué n'avoir pas l'utilité de ces avions supplémentaires.

L'A400M, un programme commandé par sept pays membres de l'Otan - Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Turquie, a été marqué par plusieurs années de dépassements de coûts liés à des difficultés techniques.

L'Espagne et Airbus discutent actuellement de la manière d'atténuer l'impact d'une annulation partielle de la commande de l'A400M. Le gouvernement espagnol et Airbus se sont abstenus de tout commentaire officiel.