Airbus : coup double en Inde ?

(Boursier.com) — Airbus serait proche de décrocher un deuxième gros contrat en Inde. Il y a une dizaine de jours, on apprenait que l'avionneur européen et Air India étaient proches de finaliser une énorme commande portant sur 50 A350-900 et une centaine d'A321neo. Ce lundi, 'Bloomberg' croit savoir qu'Airbus est devenu le favori pour remporter une commande d'une valeur pouvant atteindre 5,5 milliards de dollars (au prix catalogue) auprès de Jet Airways India. Les pourparlers porteraient sur des appareils A320neo et A220, selon des personnes proches du dossier citées par l'agence. Boeing et Embraer seraient également en lice et aucune décision finale n'aurait été encore prise.

Jet Airways, autrefois la première compagnie aérienne privée indienne, a obtenu sa licence de vol le mois dernier, signant ainsi le premier retour dans les airs d'un transporteur passé par la case dépôt de bilan en vertu des nouvelles lois nationales sur la faillite. "Nous sommes en négociations finales avec les loueurs et les équipementiers pour les avions, et nous annoncerons notre choix d'avions et notre plan de flotte une fois que nous aurons pris une décision", a déclaré à l'agence un représentant de Jet Airways. "Nous étudions toutes les possibilités pour trouver celle qui nous convient le mieux".

En cas de confirmation, Airbus réaliserait ainsi un très joli doublé en Inde, le marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde avant la pandémie.