Airbus : Cathay Pacific pourrait commander une demi-douzaine d'A350F

(Boursier.com) — Airbus serait bien positionné pour remporter une commande d'avions cargo de la part de Cathay Pacific Airways. Selon des sources du secteur citées par 'Reuters', la compagnie asiatique envisage de passer une commande d'environ six A350F alors que le transporteur de Hong Kong renouvelle la partie la plus ancienne de sa flotte d'avions cargo 747. Si elle est confirmée, la sélection marquerait un retournement de situation pour le gros-porteur-cargo d'Airbus après que Cathay ait semblé plus tôt cette année favoriser le concurrent Boeing 777-8F, avant de reporter sa décision de plusieurs mois, ont indiqué les sources.

Cathay Pacific a déclaré aux analystes en août qu'elle étudiait plusieurs appareils cargos et "continuait d'étudier diverses opportunités". Vendredi, le transporteur a indiqué que la demande de fret avait ralenti mais qu'elle était "encore beaucoup plus élevée qu'avant la pandémie".

Cathay Pacific est le cinquième transporteur de fret aérien au monde et la troisième compagnie aérienne de fret traditionnelle derrière Qatar Airways et Emirates, si l'on exclut les transporteurs de colis express spécialisés FedEx et UPS, selon les dernières données disponibles de l'Association du transport aérien international.