Airbus : à l'affût en Australie

(Boursier.com) — Airbus pourrait profiter du prochain remplacement de la flotte vieillissante d'A330 de Qantas Airways pour décrocher une belle commande de long-courriers en Australie. "Ce modèle d'avion (l'A330) se dirige vers sa fin de vie. Dans les 12 à 18 mois à venir, nous organiserons une compétition comme nous l'avons fait pour la flotte des avions à fuselage étroit", a déclaré à la presse Vanessa Hudson. La directrice financière du transporteur n'a pas précisé quels modèles seraient envisagés pour le remplacement, bien que la plupart des compagnies aériennes se tournent vers les modèles A330neo et A350 d'Airbus et le 787 de son rival Boeing. Tout accord représenterait plusieurs milliards de dollars sur la base des prix catalogue.

Qantas possède déjà trois Boeing 787 stockés aux États-Unis en raison de problèmes de livraison du constructeur et qui devraient arriver en mai et juin 2023, a précisé le directeur général de la compagnie, Alan Joyce. Le groupe, également client de l'A380 et de l'A220, a passé en mai une commande de 12 A350 capables d'effectuer le vol long-courrier le plus long du monde, entre Sydney et Londres.