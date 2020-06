Air France : le plan de départs volontaires viserait 8.300 personnes

(Boursier.com) — Les bruits de couloir autour du plan de restructuration à venir chez Air France se multiplient. Le dernier en date provient de 'Bloomberg', puisque selon les sources de l'agence, la compagnie nationale souhaiterait voir partir 8.300 salariés via un plan de départs volontaires, soit environ 17% de ses équipes. Dans le détail, ce plan viserait 300 pilotes, 2.000 PNC et 6.000 membres du personnel au sol. Des chiffres qui pourraient encore bouger après les discussions entre le syndicat et la direction, précise l'agence.

Cette information intervient alors que Jean-Baptiste Djebbari a indiqué ce matin sur 'LCI' que la réorganisation de la compagnie se fera sans "souffrance sociale". Le secrétaire d'Etat aux transports soulignant que la réorganisation pourrait inclure un plan de mobilité interne et d'éventuels départs volontaires.

La compagnie nationale s'est engagée à abaisser de moitié ses émissions de CO2 en France d'ici 2024 suite à l'aide financière de l'Etat, via notamment une réduction de 40% de son offre intérieure.