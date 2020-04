Air France KLM : vers un emprunt géant garanti par la France et les Pays-Bas

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Comme toutes les compagnies aériennes, Air France KLM cherche à renforcer sa trésorerie pour faire face à la crise du coronavirus. Si le gouvernement français a répété à plusieurs reprises qu'il ne laissera pas tomber la compagnie nationale, évoquant même une possible nationalisation, les dirigeants des deux transporteurs sont à la recherche de moyens pour éviter une telle option. Selon les sources de Reuters, l'une d'entre elles consisterait en l'emprunt de plusieurs milliards d'euros sous la forme de crédits garantis par les Etats français et néerlandais.

Les modalités et les montants de cette opération ne sont pas finalisés et sont susceptibles d'évoluer, ont précisé ces sources. Mais le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt pouvant atteindre quatre milliards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France combiné à un emprunt de près de 2 MdsE garanti par l'Etat néerlandais pour KLM.

"Nous sommes naturellement en discussions permanentes avec les deux gouvernements", a déclaré à l'agence une porte-parole d'Air France-KLM, en refusant de commenter plus précisément cette perspective.

"Air France-KLM est une belle entreprise et nous voulons qu'elle reste en l'état, c'est pourquoi nous sommes prêts à la soutenir", a déclaré jeudi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Nous sommes en discussions avec KLM et Air France depuis longtemps et en particulier avec l'Etat français", a affirmé pour sa part le ministre des Finances néerlandais Wopke Hoekstra.

Les Etats français et néerlandais, qui détiennent chacun 14% du capital du groupe aérien, semblent faire front commun face à une situation sans précédent, et ce malgré leurs points de vue souvent divergents sur la stratégie du groupe.