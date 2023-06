Air France KLM : une nouvelle commande de gros porteurs ?

(Boursier.com) — Air France KLM pourrait passer une nouvelle commande de gros porteurs pour remplacer ses appareils les plus anciens et répondre à la demande croissante de voyages long-courriers. Le groupe aérien cherche notamment à remplacer les Airbus A330 qui ont une moyenne d'âge de 20 ans et un lot de Boeing 777 vieux de deux décennies, a déclaré à 'Bloomberg' Ben Smith dans une interview accordée lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA à Istanbul. Le transporteur a déjà retiré de sa flotte ses Boeing 747 et A380 et y a ajouté des 787 Dreamliners et des A350 plus modernes et moins gourmands en carburant.

Une partie du processus d'évaluation comprend la nouvelle réalité de devoir contourner l'espace aérien russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Ce détour peut ajouter plusieurs heures à un vol et modifie les exigences de l'avion, a souligné le directeur général du transporteur. "Un avion optimisé pour 15 heures de vol et un autre optimisé pour 12 heures ne sont pas nécessairement les mêmes, ce qui entre en ligne de compte dans l'évaluation, ce qui n'aurait pas été le cas il y a un an et demi", a ainsi affirmé B.Smith.

Compte tenu des carnets de commande saturés d'Airbus et Boeing, le dirigeant ne s'attend pas à un renouvellement de cette flotte d'appareils vieillissants avant 2025 car aucun créneau n'est disponible avant cette date. Les compagnies aériennes du monde entier s'arrachent en effet les gros porteurs à mesure que les voyages long-courriers reprennent et allongent les listes d'attente pour des avions plus récents et plus économes en carburant.

B.Smith a par ailleurs réaffirmé que son groupe reste intéressé par la compagnie portugaise TAP, soulignant le "positionnement géographique intéressant" de la compagnie et ses liens étroits avec l'Amérique du Sud et le Brésil en particulier. "C'est intéressant dans les bonnes conditions", a souligné l'ancien patron d'Air Canada.