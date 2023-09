Air France KLM : une commande de 30 à 50 gros porteurs ?

(Boursier.com) — La prochaine commande de gros porteurs d'Air France KLM se précise. La compagnie franco-néerlandaise a entamé un processus formel visant à remplacer certains de ses appareils les plus anciens par des avions de nouvelle génération plus économes en carburant et capables de répondre à la demande croissante de voyages long-courriers.

Le groupe aérien cherche notamment à remplacer les Airbus A330 qui ont une moyenne d'âge de 20 ans et un lot de Boeing 777 vieux de deux décennies, a déclaré en juin dernier à 'Bloomberg', Ben Smith. Le transporteur a déjà retiré de sa flotte ses Boeing 747 et A380 et y a ajouté des 787 Dreamliners et des A350 plus modernes et moins gourmands en carburant. Selon les sources de l'agence, AF-KLM chercherait à acquérir entre 30 et 50 gros porteurs auprès d'Airbus et Boeing.

Plus tôt ce mois-ci, la compagnie et Airbus ont annoncé leur intention de créer une coentreprise de maintenance pour l'Airbus A350, ce qui pourrait donner au géant européen un certain poids dans ses négociations avec la compagnie aérienne franco-néerlandaise.