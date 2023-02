Air France KLM : un oeil sur Flybe ?

(Boursier.com) — A défaut d'ITA Airways (ex Alitalia), Air France KLM va-t-elle reprendre Flybe ? La compagnie aérienne britannique, qui a déposé le bilan pour la deuxième fois en trois ans le mois dernier, serait dans le viseur du transporteur franco-néerlandais qui dispose notamment de sept slots (créneaux de décollage et d'atterrissage) à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, et de cinq slots à Amsterdam-Schiphol. Selon les informations dévoilées par le 'Telegraph' au cours du week-end, la Lufthansa serait également sur les rangs. Les deux compagnies aériennes mèneraient des discussions avec les administrateurs de Flybe afin de racheter l'entreprise.

Comme le rappelle 'Bloomberg', l'accès aux créneaux de Schiphol présente un intérêt particulier étant donné que l'aéroport néerlandais, l'un des quatre principaux hubs d'Europe occidentale depuis des décennies, prévoit de limiter ses vols à 440.000 par an à partir de novembre 2023. Quant à la plateforme londonienne, elle reste surchargée et ses slots sont des actifs précieux pour les compagnies aériennes.

Les parties intéressées par un rachat de Flybe devront probablement acquérir l'ensemble de l'entreprise et assumer notamment une grande partie du passif de la compagnie aérienne en faillite, a précisé le journal. Si aucun repreneur n'était trouvé, les créneaux de Flybe serait à nouveau gérés par les coordinateurs des aéroports.