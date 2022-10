Air France KLM : un intérêt pour TAP ?

(Boursier.com) — En plein redressement, Air France KLM a soif d'expansion. Malgré un endettement encore conséquent, le transporteur franco-néerlandais a des vues sur TAP. Le groupe est "très familier avec la péninsule ibérique" et TAP pourrait être "une autre option", a déclaré Ben Smith lors de la conférence de présentation des résultats trimestriels. Air France KLM "s'engagerait définitivement sur une base formelle" s'il y avait une possibilité, a précisé le dirigeant lorsqu'il a été interrogé sur l'intérêt pour le transporteur national portugais.

Avant l'été, TAP a indiqué qu'un nouvel investisseur la mettrait sur une base plus solide alors qu'elle poursuit son programme de restructuration dans un contexte de hausse des coûts du carburant et d'incertitude géopolitique croissante. "C'est un marché très difficile", avait alors déclaré la directrice générale, Christine Ourmieres-Widener, dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Les prix du carburant augmentent. Nous pourrions avoir des guerres, nous pourrions avoir des pandémies, donc faire partie d'un groupe plus large donne bien sûr plus de fondement à toute compagnie aérienne. Mais ce devra être le bon partenaire".

La décision finale reviendra à l'état portugais, désormais seul propriétaire de la société.