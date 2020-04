Air France-KLM : quel scénario pour sortir de la crise ?

Crédit photo © Air France

(Boursier.com) — Le discours de la direction d'Air France KLM en interne se veut sans langue de bois face à la gravité de la situation que traverse le secteur aérien pour cause de pandémie mondiale. Selon les prévisions qui ont été avancées auprès des représentants du personnel, la remontée du trafic sera lente : L'activité au mois de juillet tournerait ainsi autour de 20 à 30% de la normale et août peut-être à hauteur de 40%... La réouverture des frontières qui ne se fera que vers septembre, permettrait de retrouver une activité au 4e trimestre qui pourrait représenter environ 70% de la normale en fonction des aléas de l'évolution de l'épidémie. De quoi au final espérer retrouver une activité "normative" seulement vers la fin 2021 !

Des discussions sont actuellement en cours avec le Ministère des Transports pour définir les conditions opérationnelles satisfaisantes d'un redémarrage progressif du trafic... La reprise se ferait logiquement par l'activité 'court-courrier' avec un programme de (re)montée en puissance qui est envisagé. En 'moyen-courrier', aucune reprise n'est attendue avant que les frontières ne soient rouvertes, c'est-à-dire au milieu de l'été. La reprise 'long courrier' avec les liaisons 'hub to hub' se fera progressivement durant la période estivale. Enfin, concernant la réouverture de l'aéroport d'Orly, aucune date n'est prévue tant que l'activité ne sera pas remontée de façon "significative".

Situation financière tendue

Le groupe n'a pas caché début avril anticiper un besoin urgent de liquidité pour ne pas se retrouver "à sec" au 3e trimestre 2020 et pouvoir ainsi continuer à fonctionner. En conséquence, le Groupe Air France-KLM, Air France et KLM, mènent des discussions approfondies avec leurs gouvernements respectifs et des institutions financières afin de disposer des ressources qui leur permettront de sécuriser et soutenir les niveaux de liquidités adéquats, par tous les moyens notamment dans le cadre de l'Encadrement Temporaire de la Commission européenne relatif aux aides d'État publié le 19 mars 2020.

25 ME par jour

Le groupe "brûle" actuellement 25 millions d'euros de cash par jour, montant jugé incompressible en interne en raison de l'importance des coûts fixes du groupe, malgré les mesures de chômage partiel mises en place par la direction et les décalages de paiement des taxes, redevances et des cotisations sociales. Un niveau qui signifie que la trésorerie du groupe aérien tombera à 0 fin mai/début juin...

Les discussions avec les gouvernements français et néerlandais, et les négociations de prêts avec les banques, avec garanties de l'Etat, sont en cours mais achoppent encore sur le taux de couverture garantie par les Etats. Un accord serait toutefois proche avec le gouvernement français...

En attendant, sur le terrain, tout est fait pour limiter au maximum les dépenses avec des programmes non urgents différés, voire annulés. Seules les dépenses strictement nécessaires sont maintenues. Il s'agit ici des coûts fixes tels que la maintenance des avions, le leasing de 50% de la flotte, l'immobilier locatif à régler, le remboursement des billets réservés pour l'été 2020 à assurer...

Air France KLM a mis en place des mesures de réduction de coûts estimées à ce stade à 500 millions d'euros en 2020, en hausse de 300 ME par rapport aux annonces précédentes. La mise en oeuvre par Air France de mesures d'activité partielle et la souscription de KLM aux "Mesures transitoires d'urgence pour l'emploi durable" (NOW), devraient par ailleurs engendrer une économie évaluée à ce stade à environ 1,1 milliard d'euros en 2020. Le plan d'investissement sera quant à lui réduit d'au moins 700 ME cette année, soit 350 ME de plus par rapport aux annonces précédentes, et auxquels s'ajoutera l'impact de la baisse d'activité en propre et des clients tiers sur les investissements de maintenance.

Besoin de liquidités

A ce stade, compte tenu des différentes options actuellement envisagées et de la qualité des discussions avec les deux Etats et les partenaires financiers, le groupe se dit confiant dans la possibilité d'obtenir les financements nécessaires pour faire face à l'ensemble de ses obligations financières à venir et lui permettre d'assurer la reprise de son activité au-delà de la crise actuelle.

"Il est aujourd'hui clair qu'un soutien des deux gouvernements français et néerlandais est nécessaire pour faire face à nos besoins de liquidités et nous permettre de poursuivre nos activités quand la crise sera terminée. Les discussions avec eux et avec nos partenaires financiers se poursuivent, et j'ai confiance dans leur volonté de nous soutenir pour l'avenir du groupe Air France-KLM, qui est un acteur essentiel pour l'emploi et l'économie de deux nos nations, dont nos compagnies font voler les couleurs dans le monde entier", explique le patron du groupe, Ben Smith.

Gestion de la flotte

Concernant la gestion de la flotte, les appareils A380 seront probablement sortis de manière anticipée... Les décisions et le calendrier seront arrêtés d'ici la fin avril. Quant aux A340, ils ne seront pas réintégrés. Au sujet des A350 prévus en livraison d'ici fin juin, le financement est déjà prêt, donc les livraisons seront réalisées, ce qui entraînera le remboursement de la caution "pré-delivery". Pour les trois A350 suivants, il est trop tôt pour définir le nouveau calendrier de livraison, estime encore le management...

Par ailleurs, le dixième B787 est prévu en juin avec cependant les incertitudes qui concernent le fonctionnement de l'usine Boeing qui le produit. Au sujet de l'A220, une première livraison est programmée dans 18 à 24 mois avec une feuille de route inchangée à ce stade et, peu, voire aucune visibilité du programme à cette échéance... Concernant le réseau domestique qui demeure non rentable, le plan de restructuration déjà prévu en novembre dernier sera anticipé. La flotte de HOP! continuera pour sa part à mincir...

Une nationalisation "pas souhaitable"

La direction considère dans les conditions actuelles que la nationalisation du groupe n'est pas souhaitable : Et de citer en coulisse le cas d'Alitalia qui était comparable à Air France il y a quelques années encore et qui aujourd'hui ne fait plus que 25% de la taille d'AF KLM. Pour les dirigeants, une nationalisation constituerait un frein au développement à tous les niveaux : investisseurs, alliances, actionnaires... Si le seul actionnaire est l'Etat, il y aurait potentiellement trop d'interférences avec une activité commerciale privée, et autant de freins à la réactivité indispensable à une société indépendante...

Les compagnies en position de force sur les marchés sont toutes privées, fait encore remarquer la direction en interne, en particulier à l'international. Seul le contre-exemple des compagnies du Golfe peut être évoqué, ces dernières étant étatiques, mais avec des règles de fonctionnement très différentes, de même que le contexte géopolitique de la région.

Dans la situation mondiale actuelle, les grands actionnaires du groupe (NDLR : China Eastern Airlines et Delta Airlines) souffrent forcément aussi de la crise, mais la taille de leur marché domestique est bien plus importante, souligne encore la direction : "La part de leur activité internationale est donc moins prépondérante pour eux que pour AF-KLM... Ce sont des partenaires solides, mais c'est à eux en tant qu'actionnaires de décider de leur position : augmentation du capital ou pas".

Accompagnement social

Socialement, le dispositif de chômage partiel mis en place au sein du groupe permet d'écarter tout plan de licenciements, estime encore le management qui souligne que les aides d'Etat sont une "grande chance" par rapport à de nombreux autres pays : "à moyen terme, nous devrions avoir d'autres options proposées par le gouvernement pour préserver le niveau d'emploi... Un plan de départs volontaires attractif et flexible permettra de baisser le niveau d'emploi, pour tous les métiers chez AF, avec l'étude d'un rachat d'annuités pour le rendre plus attractif encore... Viendront s'ajouter à cela les départs naturels en fonction de la pyramide des âges, paramètre qui sera pris en compte chez les PNC pour valider la pertinence d'un plan de départs et son ampleur".

A plus long terme, plusieurs compagnies aériennes disparaîtront après cette crise majeure, de quoi faire naître des opportunités : "Il faudra rester compétitif pour capter les parts de marché, et maintenir une recette unitaire compatible avec les coûts unitaires du groupe" affirme-t-on en interne. "Cet équilibre doit être recherché, dans le respect des partenariats existants. La crise constituera sans doute une opportunité de participer à la consolidation du secteur qui va se poursuivre", estime le management du groupe.