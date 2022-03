Air France KLM : ITA Airways continue à faire parler

(Boursier.com) — Tout juste opérationnel, ITA Airways (ex-Alitalia) suscite les convoitises. Le transporteur italien serait dans le viseur d'Air France KLM et de son partenaire américain Delta Airlines après avoir déjà reçu, il y a quelques semaines, une marque d'intérêt de Lufthansa en coopération avec le groupe de fret maritime italien MSC. Selon 'La Repubblica' qui cite une source gouvernementale, AF-KLM et Delta auraient fait part de leur intérêt auprès du gouvernent transalpin pour la prise d'une participation majoritaire dans ITA Airways. Rome aurait également reçu des marques d'intérêt de la part d'un fonds international détenant déjà des participations dans des compagnies aériennes à bas coût.

"Air France KLM, Delta et Virgin Atlantic sont déterminés forger des liens plus étroits avec la nouvelle Alitalia et à s'appuyer sur la réussite du partenariat commercial qu'elles ont créé ", a indiqué à 'Reuters' un porte-parole d'Air France. "Les compagnies sont déterminées à travailler avec la direction de la nouvelle Alitalia pour approfondir leur coopération".

Cette information n'est toutefois pas surprenante dans la mesure où Ben Smith, le patron du groupe franco-néerlandais, a lui-même déclaré à la mi-février qu'il surveillait de près le processus de privatisation du groupe transalpin et pourrait y participer par l'intermédiaire de partenaires. "Cela nous intéresse, mais c'est assez risqué compte tenu de notre expérience passée", avait précisé le dirigeant.