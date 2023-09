Air France KLM commanderait 50 Airbus A350

(Boursier.com) — La grosse commande d'appareils long-courrier d'Air France KLM serait imminente. Selon les informations de 'La Tribune', le groupe franco-néerlandais serait tout proche d'acquérir 50 A350. Alors que 'Bloomberg' indiquait il y a quelques jours que le transporteur avait avancé dans le processus visant à remplacer certains de ses appareils les plus anciens par des avions de nouvelle génération, 'La Tribune' croit savoir qu'AF-KLM a finalement opté pour le dernier long-courrier d'Airbus et plus précisément sur les versions 900 et 1000 de l'A350.

Le groupe aérien cherche notamment à remplacer les Airbus A330 qui ont une moyenne d'âge de 20 ans et un lot de Boeing 777 vieux de deux décennies, a déclaré en juin dernier à 'Bloomberg', Ben Smith. Le transporteur a déjà retiré de sa flotte ses Boeing 747 et A380 et y a ajouté des 787 Dreamliners et des A350 plus modernes et moins gourmands en carburant.

Plus tôt ce mois-ci, la compagnie et Airbus ont annoncé leur intention de créer une coentreprise de maintenance pour l'Airbus A350. Un signe avant-coureur ?