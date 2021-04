ACS souhaiterait racheter Autostrade à Atlantia

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Florentino Perez avait-il déjà prévu le coup d'après ? Quelques jours après la cession des activités énergies d'ACS à Vinci pour près de 5 milliards d'euros, le patron et principal actionnaire d'Actividades de Construccion y Servicios aurait envoyé une lettre à Atlantia dans laquelle il exprime l'intérêt de son groupe pour Autostrade per l'Italia. Confirmant une information du 'Financial Times', les sources de 'Bloomberg' précisent que le président du Real Madrid évalue le gestionnaire des autoroutes en Italie environ 10 milliards d'euros. Atlantia et ACS contrôlent conjointement Abertis Infraestructuras, un géant des infrastructures routières en Europe mais aussi en Amérique du sud.

Une rumeur qui prend d'autant plus d'épaisseur après les déclarations de Florentino Pérez en début de semaine : "Nous allons étudier l'ASPI (ndlr : Autostrade) avec tout notre enthousiasme et j'espère que nous pourrons créer ce grand groupe de concessions de routes à péage", a affirmé le dirigeant lors d'une conférence avec des analystes et des investisseurs. À cette fin, et après avoir conclu l'accord avec Vinci, ACS va maintenant discuter avec ses partenaires transalpins d'Atlantia et d'Abertis pour étudier cette opération, toujours "en accord avec les souhaits du gouvernement italien", a souligné le patron d'ACS.

Cette information intervient alors qu'un consortium comprenant la banque publique italienne CDP, Macquarie et Blackstone, négocie depuis l'an dernier un rachat de la participation de 88% d'Atlantia dans Autostrade per l'Italia.