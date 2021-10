AB InBev réfléchirait à la cession de bières allemandes

(Boursier.com) — Anheuser -Busch InBev (AB InBev) pourrait céder certaines de ses marques de bière allemandes. Selon des personnes proches du premier brasseur mondial citées par 'Bloomberg', la société travaille avec un conseiller pour étudier les différentes options. Les discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'AB InBev décide de procéder à la vente des activités en question. Le portefeuille de marques allemandes du groupe belge pourrait être valorisé près d'un milliard d'euros.

"Nous évaluons continuellement nos options afin d'optimiser nos activités et de stimuler la croissance", a déclaré un porte-parole d'AB InBev. AB InBev emploie plus de 2.000 personnes en Allemagne, où elle brasse des bières comme la Franziskaner Weissbier, la Hasseroeder et la Spaten. Sa brasserie de Brême, où elle fabrique la marque emblématique Beck's, est la plus grande du pays.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Michel Doukeris, qui a pris ses fonctions en juillet, AB InBev ne se limite plus à la bière pour assurer sa croissance future. Après 25 ans d'expérience dans l'entreprise, il voit des opportunités dans des produits tels que les 'hard seltzers' (eau pétillante alcoolisée) et les cocktails en canette. Lourdement endetté depuis le rachat du brasseur britannique SABMiller pour plus de 100 milliards de dollars il y a 5 ans, AB InBev pourrait également profiter de cette cession pour améliorer son bilan.