Zynga : perspectives solides

(Boursier.com) — Zynga progresse avant bourse à Wall Street au lendemain de sa publication financière. Le groupe envisage une solide activité en 2021, avec notamment son jeu 'Harry Potter' et le nouveau 'FarmVille'. Il table ainsi, pour l'exercice en cours, sur un net bookings voisin de 2,8 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,75 milliards. D'ici la fin de l'année, le groupe pourrait aussi lancer un jeu 'Star Wars'. Sur le quatrième trimestre, le net bookings s'est élevé à 699 millions de dollars, contre 677 millions de consensus et 433 millions sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été de 4 cents, stable en glissement annuel. Le niveau de rentabilité est donc quelque peu décevant en fin d'exercice, mais les marchés saluent le niveau de ventes et commandes record.