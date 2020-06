Zynga débourse 1,8 milliard de dollars pour racheter la société Peak

Zynga débourse 1,8 milliard de dollars pour racheter la société Peak









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zynga s'offre Peak, l'une des sociétés de jeux mobiles les plus performantes au monde, pour 1,8 milliard de dollars en actions et en numéraire. Fondé en 2010, Peak a notamment développé Toon Blast et Toy Blast, deux jeux très populaires aux Etats-Unis. La transaction, la plus importante de l'histoire de Zynga, devrait être clôturée au troisième trimestre 2020.

Le groupe américain de divertissements a parallèlement légèrement rehaussé ses prévisions de résultats annuels (qui ne tiennent pas compte de Peak), anticipant désormais un Ebitda ajusté de 223 M$, contre 210 M$ précédemment, pour des revenus de 1,690 Md$ contre 1,650 Md$.