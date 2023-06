Zuora : Sodexo Services Avantages et Récompenses choisit le groupe

(Boursier.com) — Zuora Inc, fournisseur leader de plateforme de monétisation pour les entreprises à revenus récurrents, annonce aujourd'hui que Sodexo Services Avantages et Récompenses a choisi Zuora pour faciliter le lancement de nouveaux produits et services pour ses clients. Filiale du groupe Sodexo, leader mondial des services de restauration et de gestion de services figurant au classement Fortune 500 et présent dans 53 pays, Sodexo Services Avantages et Récompenses comptabilise plus de 500.000 clients et 1,3 million de commerçants, offrant ainsi ses services à 36 millions d'utilisateurs.

"Nous travaillons avec une base de clientèle très diversifiée, dont l'objectif est pourtant identique : fournir à leurs collaborateurs une meilleure qualité de vie au travail. Il était donc essentiel pour nous de leur garantir la réalisation de cette mission en leur allégeant la charge liée à la facturation des services proposés. Zuora était la solution idéale pour y parvenir et accélérer notre croissance," explique Viktoria Otero Del Val, SVP Strategy, Product et Customer Experience chez Sodexo Services Avantages et Récompenses.

Solution flexible et évolutive

Avec 4,4 millions d'euros de transactions quotidiennes, Sodexo Services Avantages et Récompenses avait besoin d'une solution flexible et évolutive pour déployer rapidement de nouvelles offres et de nouveaux modèles de tarification. Sodexo Services Avantages et Récompenses gère plus de 250 offres dans 31 pays, avec une approche digitale unique reposant sur une technologie de pointe. Grâce à Zuora, Sodexo Services Avantages et Récompenses prévoit d'optimiser toutes les activités de facturation pour ses clients, commerçants et consommateurs. Cela comprend la gestion du catalogue de produits, la gestion des abonnements, la gestion des contrats, le remboursement, la facturation partielle, le reporting et les intégrations financières.

"La flexibilité était essentielle pour Sodexo Services Avantages et Récompenses afin de gérer l'ensemble des offres personnalisées", a déclaré Romuald Méresse, directeur général de Zuora France. "Désormais sur Zuora, Sodexo Services Avantages et Récompenses est équipé pour se développer rapidement dans de nouveaux pays et mieux entretenir ses relations directes avec les clients, les commerçants et les consommateurs."

Sodexo Services Avantages et Récompenses s'est déjà déployé dans de nombreuses régions et prévoit de s'étendre à 10 pays dans le monde.