Zscaler, solide mais sans surprise à Wall Street

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, hésite avant bourse à Wall Street ce mercredi. Le groupe a dévoilé hier soir des résultats plutôt solides, comme attendu. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 31 millions de dollars, à comparer à un déficit de 98 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice net ajusté a été de 100,9 millions de dollars, contre 36,4 millions un an avant. Le bpa ajusté a été de 64 cents, contre 49 cents de consensus et 25 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 455 millions de dollars (+43%), contre 430 millions de consensus. Le groupe table, pour l'exercice 2024 juste entamé, sur un bpa ajusté annuel allant de 2,20 à 2,25$, tandis que les revenus sont attendus entre 2,05 et 2,065 milliards de dollars. Le consensus était de 2,10$ de bpa ajusté et 2,04 milliards de dollars de revenus.