Zscaler sanctionné à Wall Street, malgré les prévisions dopées

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, dévisse avant bourse à Wall Street. Pourtant, le groupe a dévoilé des résultats plutôt solides et une guidance relevée. Le management a évoqué en effet le report de certains "deals", les clients étant plus attentifs désormais aux budgets. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 57 millions de dollars et 40 cents par titre, à comparer à un déficit de 100 millions de dollars un an auparavant. Le bpa ajusté a été de 37 cents, contre 29 cents de consensus et 13 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 388 millions de dollars, contre 256 millions un an plus tôt et 341 millions de consensus. Le groupe table désormais sur un bpa annuel allant de 1,52 à 1,53$, tandis que les revenus sont attendus à 1,56 milliard de dollars. Les facturations sont anticipées entre 1,94 et 1,95 milliard.