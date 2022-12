Zscaler : prévisions trop prudentes ?

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, retombe de 8% avant bourse à Wall Street, sur une guidance jugée un peu trop prudente, le groupe indiquant par ailleurs que la finalisation des deal prendrait plus longtemps. Les prévisions sont toutefois légèrement supérieures aux attentes de Wall Street. La société a dévoilé une perte de 68,2 millions de dollars au premier trimestre fiscal, ou 48 cents par action, contre une perte de 90,8 millions de dollars, ou 65 cents par action, l'année précédente. Le bénéfice net ajusté, qui exclut la rémunération à base d'actions et d'autres éléments, était de 29 cents par action, contre 14 cents par action il y a un an. Les revenus ont atteint 355,5 millions de dollars, contre 230,5 millions de dollars au cours du trimestre comparable de l'année précédente. Les 'facturations calculées' ont augmenté de 37% pour atteindre 340,1 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient un bénéfice ajusté de 26 cents par action pour des revenus de 340,7 millions de dollars et des facturations de 333,1 millions de dollars.

Zscaler anticipe un bénéfice ajusté de 29 cents à 30 cents par action sur des revenus de 364 à 366 millions de dollars pour le deuxième trimestre fiscal. Les analystes interrogés par FactSet estimaient le bpa ajusté à 26 cents par action sur des revenus de 325,1 millions de dollars et des facturations de 355,3 millions. Le groupe table par ailleurs sur un bénéfice ajusté de 1,23 à 1,25$ par action et des revenus d'environ 1,53 milliard de dollars pour l'année. Les facturations sont attendues entre 1,93 et 1,94 milliard de dollars. Les analystes attendent un bénéfice de 1,18$ par action sur des revenus de 1,5 milliard de dollars et des facturations de 1,93 milliard de dollars pour l'année.