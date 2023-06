Zscaler fait mieux que prévu à Wall Street

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, hésite avant bourse à Wall Street. Pourtant, le groupe a dévoilé des résultats plutôt solides. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 46 millions de dollars et 32 cents par titre, à comparer à un déficit de 101 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice net ajusté a été de 74,6 millions de dollars, contre 24,7 millions un an avant. Le bpa ajusté a été de 48 cents, contre 42 cents de consensus et 17 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 419 millions de dollars (+46%), contre 287 millions un an plus tôt et 418 millions de consensus. Le groupe table désormais sur un bpa ajusté annuel allant de 1,63 à 1,64$, tandis que les revenus sont attendus entre 1,591 et 1,593 milliard. Le consensus était de 1,55$ de bpa ajusté et 1,59 milliard de dollars de revenus.