Zscaler décroche à Wall Street

(Boursier.com) — Zscaler , le spécialiste américain de la sécurité du cloud, décrochait hier soir de 8% après bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant affiché des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 76 cents, contre 58 cents de consensus et 37 cents un an avant. Les revenus ont été de 525 millions de dollars (+35%), battant de plus de 3% le consensus, alors qu'ils se situaient à 388 millions un an avant. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe prévoit des revenus de 535 millions en milieu de fourchette, en ligne avec les attentes. La guidance de ventes annuelles est relevée à 2,12 milliards de dollars pour le milieu de fourchette. Le groupe californien anticipe sur l'exercice un bpa ajusté allant de 2,73 à 2,77$. Le consensus était de 2,5$ environ.