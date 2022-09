Zscaler : aucun nuage ?

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, bondit de 14% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet de publier pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté supérieur aux attentes, tandis que ses facturations se sont envolées. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 25 cents, contre 20 cents de consensus et 14 cents un an avant. Les revenus ont atteint 318 millions de dollars, contre 197 millions de dollars un an avant. L'activité trimestrielle dépasse par ailleurs de 4% le consensus. Les perspectives semblent également très favorables. Pour l'exercice 2023, juste entamé, Zscaler prévoit des revenus allant de 1,49 à 1,5 milliard de dollars, des facturations logées entre 1,92 et 1,94 milliard, ainsi qu'un bénéfice non-GAAP des opérations de 173 à 176 millions. Le bpa ajusté annuel est espéré entre 1,16 et 1,18$.