Zscaler assure au troisième trimestre

(Boursier.com) — Zscaler , le groupe californien de sécurité cloud, a publié hier soir pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 17 cents, contre 11 cents de consensus et 15 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 287 millions de dollars, sur cette période close en avril, dépassant de près de 6% le consensus. Un an avant, sur la même période, les revenus s'élevaient à 176 millions.