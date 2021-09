Zooplus : KKR entre dans la danse

(Boursier.com) — La bataille autour de l'Allemand Zooplus fait rage. Après EQT, KKR a, à son tour, abordé la direction du groupe basé à Munich en vue d'une éventuelle offre de rachat. La société d'investissement américaine a eu des discussions avec Zooplus, a confirmé cette dernière dans un bref communiqué. Une annonce qui intervient quelques jours seulement après que la firme allemande spécialisée dans les produits pour animaux eut admis avoir aussi été approchée par EQT.

KKR et EQT "ont approché la société avec une proposition financière et stratégique qualifiée et crédible", a déclaré Zooplus. "Actuellement, il n'y a aucune certitude que les discussions aboutiront finalement à une offre publique d'achat par l'une ou l'autre de ces parties".

Le fonds d'investissement scandinave et KKR pourraient ainsi surenchérir sur Hellman & Friedman qui a accepté de débourser 2,8 milliards d'euros, soit 390 euros en numéraire, pour racheter Zooplus. Une offre jusqu'ici soutenue par les conseils d'administration et de surveillance de la société. Reste à savoir pour combien de temps encore alors que le titre se négocie actuellement autour des 435 euros à Francfort.