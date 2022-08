Zoom Video plonge après les résultats

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, le fournisseur californien de services de visioconférence, "star" de la période des confinements, décroche de 9% avant bourse ce mardi à Wall Street. Pour son deuxième trimestre, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 1,05$ à comparer à un consensus de 92 cents. Les revenus ont totalisé 1,1 milliard de dollars, ratant de 2% le consensus, et se comparant à un niveau de 1,02 milliard de dollars un an plus tôt. Pire, Zoom ajuste en baisse ses prévisions annuelles de revenus, confirmant le fort ralentissement de l'activité après une période exceptionnelle, et dans un contexte concurrentiel difficile face à Teams de Microsoft et WebEx de Cisco. Zoom table désormais sur des revenus annuels allant de 4,39 à 4,4 milliards de dollars, contre une fourchette antérieure de 4,53 à 4,55 milliards. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 3,66 et 3,69$, soit ici encore, une guidance revue à la baisse.