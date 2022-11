Zoom Video plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, le fournisseur californien de services de visioconférence, "star" de la période des confinements, décrochait hier soir de 7% à Wall Street suite à sa publication financière trimestrielle, assortie d'un léger avertissement sur les ventes. Pour le trimestre clos, Zoom a affiché sa plus faible croissance historique. Les revenus ont augmenté de 5% à 1,1 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Pour l'exercice, le groupe software américain anticipe désormais des revenus allant jusqu'à 4,38 milliards de dollars, contre 4,4 milliards auparavant. Les prévisions de ventes pour l'année complète publiées lundi supposent que les activités 'entreprises' de Zoom augmentent de plus de 20%, mais que les revenus des consommateurs en ligne et des petites entreprises diminuent d'environ 8%. Zoom a annoncé par ailleurs un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année entière. Sur le troisième trimestre fiscal, le bpa ajusté a été de 1,07$. Le bpa annuel est anticipé jusqu'à 3,94$.