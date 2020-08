Zoom Video : les bénéfices s'envolent, le titre au sommet

Zoom Video : les bénéfices s'envolent, le titre au sommet









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le spécialiste des téléconférences, Zoom Video Communications, a publié lundi soir des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes du marché, surfant sur le rapide développement du télétravail face à la pandémie de Covid-19.

Devenue en quelques mois l'une des valeurs-phares de l'ère du coronavirus, la start-up californienne a affiché un bénéfice net de 185,7 millions de dollars au deuxième trimestre de son exercice fiscal (achevé fin juillet), contre 5,5 M$ un an plus tôt... Le chiffre d'affaires a atteint 663,5 M$, multiplié par plus de 4 par rapport à la même période de 2019 (146 M$).

En données ajustées, le bénéfice par action s'est établi à 92 cents par action contre 8 cents un an plus tôt, et contre un consensus logé à 45 cents par action... Les analystes attendaient des ventes de 500,3 M$.

Ces résultats pour un seul trimestre sont même supérieurs à ceux de l'ensemble de l'exercice 2019, qui s'était soldé par un bénéfice net annuel de 101,2 M$ et des ventes de 622,3 M$.

A la fin juillet 2020, la trésorerie du groupe (cash et équivalent cash) atteignait 1,5 milliard de dollars, et le flux de trésorerie disponible (free cash flow) atteignait 373,4 M$ contre 17,1 M$ un an plus tôt, a précisé Zoom dans un communiqué.

Le titre enchaîne les records à Wall Street

La société, qui n'est cotée en Bourse que depuis avril 2019, vole de sommet en sommet à Wall Street, où le titre a terminé lundi sur un record de 325,10$ (+8,6%), franchissant le seuil des 300$ pour la 1e fois. Dans les échanges électroniques après la clôture, le titre bondissait encore de près de 12% en réaction à la publication des comptes. Il a été multiplié par 9 depuis son introduction effectué à 36$ par action en avril 2019.

La suite de l'exercice se présente tout aussi bien pour Zoom, qui continue de profiter de l'engouement des entreprises pour le télétravail, alors que le coronavirus Covid-19 continue de perturber leur fonctionnment habituel. La compagnie dit s'attendre pour son 3e trimestre fiscal à un bpa ajusté de 73 à 74 cents pour des revenus de 685 à 690 M$. Les analystes s'attendaient jusqu'ici à un bpa ajusté de 35 cents et à des ventes de 491,8 M$, selon le consensus du cabinet Factset. Pour l'ensemble de l'exercice en cours (qui s'achèvera fin janvier 2021), Zoom prévoit désormais des ventes situées entre 2,37 et 2,39 MdS$.