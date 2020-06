Zoom Video : gros plan sur les comptes, le titre au sommet

(Boursier.com) — Zoom Video Communications a explosé le consensus des analystes mardi soir après la clôture de Wall Street, en publiant des résultats trimestriels gonflés par la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. La société américaine de services de téléconférence basée à San Jose, en Californie, a vu son activité flamber avec l'engouement pour le télétravail pendant le confinement, qui a propulsé cette licorne du Nasdaq sur le devant de la scène, aux côtés de géants comme Microsoft et sa solution de travail partagé Teams.

Pour le trimestre achevé fin avril, le bénéfice de Zoom Video a ainsi atteint 27 millions de dollars (9 cents par action) contre seulement 200.000$ un an plus tôt. Après ajustements, le bénéfice par action (bpa) atteint 20 cents contre 3 cents un an plus tôt et 9 cents attendus par les analystes (consensus FactSet). Les ventes ont été multipliées par 2,7 pour atteindre 328,2 millions de dollars, un niveau très supérieurs aux 230,6 M$ attendus par les analystes.

A Wall Street, où le titre Zoom a fini mardi à un niveau record (+1,93% à 208,08$), le cours a fluctué après cette publication. Dans les cotations post-séance, le titre a d'abord progressé de plus de 2% avant de subir des prises de bénéfices (-2,3%). Introduit sur le Nasdaq il y a à peine 13 mois, le 18 avril 2019 à 36$, le titre a été multiplié par trois depuis le début de l'année 2020.

Forte de ces bons résultats, la direction de Zoom a en outre relevé ses prévisions pour le trimestre en cours et pour l'ensemble de l'exercice. Pour le 2e trimestre fiscal, les revenus sont attendus entre 495 M$ et 500 M$, plus du double des attentes du consensus. Pour l'exercice complet, Zoom table sur un chiffre d'affaires de 1,78 à 1,8 milliard de dollars, contre un objectif de 915 M$ affiché précédemment. Le bpa annuel est attendu à 1,21-1,29$, contre une précédente "guidance" de 42 à 45 cents.