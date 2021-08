Zoom Video dévisse, malgré des comptes robustes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zoom Video Communications décroche de 11% avant bourse ce mardi à Wall Street, malgré la publication hier soir de comptes trimestriels largement supérieurs aux attentes. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus totaux de 1,02 milliard de dollars, en croissance de 54% en glissement annuel, pour une marge opérationnelle GAAP de 28,8% et une marge non-GAAP de 41,6%. Sur ce trimestre clos fin juillet, le bénéfice net GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires a représenté 317 millions de dollars, soit 1,04$ par titre, contre 186 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net non-GAAP a été de 415 millions de dollars, soit 1,36$ par titre, contre 275 millions un an avant. Le consensus était de 990 M$ de revenus trimestriels pour 1,16$ de bpa ajusté.

Néanmoins, les investisseurs s'inquiètent un peu du potentiel ralentissement de croissance, avec la réouverture de l'économie et des écoles. Pour le troisième trimestre fiscal de cet exercice décalé 2022, Zoom envisage des revenus allant de 1,015 milliard à 1,02 milliard de dollars, pour un bénéfice ajusté par action allant de 1,07 à 1,08$. Le consensus sur cette période était de 1,013 milliard de recettes et de 1,09$ de bénéfice ajusté par action. La progression du nombre de clients, exponentielle durant la période 'confinement' de la pandémie, semble également ralentir, même si elle reste très forte.