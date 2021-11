Zoom Video décroche après les comptes

(Boursier.com) — Zoom Video dévissait de 6% après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication financière trimestrielle. Le fournisseur californien d'outils de visioconférence, dopé l'an dernier par les confinements, a annoncé pour le troisième trimestre fiscal clos fin octobre 2021 des revenus de 1,05 milliard de dollars, en croissance de 35%, après un bond de 54% sur le trimestre antérieur et une flambée de 360% un an auparavant. Le marché se montre donc difficile, alors que le taux de croissance demeure honorable sur une base de comparaison très difficile. Le groupe fait par ailleurs face à la concurrence de Webex (Cisco) et Teams (Microsoft). Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a été de 1,11$, contre 1,09$ de consensus.

La guidance de bénéfices et de revenus pour le trimestre entamé dépasse les attentes. Le groupe rehausse enfin son estimation annuelle de revenus à environ 4,08 milliards de dollars, contre 4,01 milliards précédemment. Le bénéfice non-GAAP annuel des opérations est espéré entre 1,598 et 1,6 milliard de dollars, soit un bpa allant de 4,84 à 4,85$.