Zoom Video débourse 85 M$ après les 'zoombombings'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zoom Video Communications devra débourser 85 millions de dollars pour mettre un terme aux actions en justice concernant les 'zoombombings'. Selon Bloomberg, qui cite des documents de la cour, l'accord proposé met donc fin aux procédures, suite aux accusations visant Zoom, qui aurait trompé les consommateurs à propos de la sécurité de cryptage, partagé de manière inappropriée des données avec Facebook, et ne serait pas parvenu à éviter les perturbations de réunions privées - les fameux zoombombings, ces intrusions dans les meetings privés de pirates diffusant des contenus pornographiques ou racistes. L'accord oblige par ailleurs le leader américain de la visioconférence à améliorer ses pratiques en matière de protection et de sécurité sur sa plateforme. Zoom souligne encore ce jour que la vie privée et la sécurité des utilisateurs sont pour le groupe des priorités absolues...