Zoom Video Communications : la pandémie n'a pas dit son dernier mot !

(Boursier.com) — Zoom Video Communications vient de dévoiler des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes, mais les objectifs pour le trimestre en cours ont plutôt déçu le marché puisque le groupe vise des revenus d'environ 1,07 milliard de dollars, contre 1,1 Md$ de consensus. Le bpa ajusté est désormais attendu entre 0,86 et 0,88$. La guidance pour l'ensemble de l'exercice 2023 est également ressortie inférieure aux attentes des analystes... Sur le trimestre clos fin janvier, la société californienne a dégagé un bénéfice net de 490,5 M$ ou 1,60$ par titre, contre un profit de 260,4 M$ ou 87 cents par action un an plus tôt.

Le bénéfice des opérations a reculé de 2% à 251,8 M$ pour des ventes en hausse de 21% à 1,07 Md$. Le bpa ajusté s'est établi à 1,29$, contre 1,07$ de consensus. Le nombre de clients ayant contribué à plus de 100.000 dollars de revenus sur les 12 derniers mois a augmenté d'environ 66% sur un an (2.725).

Alors que de plus en plus d'employés retournent progressivement travailler au bureau en espérant la fin de la pandémie, les investisseurs s'interrogent quant au potentiel futur de Zoom. Malgré les progrès réalisés dans l'expansion de son portefeuille de produits, Zoom continue aussi de faire face à une concurrence féroce, notamment de la part de Microsoft. Les analystes s'attendent cependant à ce que le potentiel du marché soit suffisamment important pour que les deux sociétés prospèrent de concert, d'autant que les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus sont inquiétantes avec un fort regain épidémique signalé dans certains pays comme l'Allemagne ou encore un retour des confinements massifs de certaines villes en Chine...

