Zoom Video Communications dope ses prévisions à Wall Street

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, géant californien des services de conférence à distance et collaboration mobile, a dévoilé hier soir des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché et rehaussé dans la foulée ses prévisions annuelles. Pour son troisième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,14 milliard de dollars en augmentation de 3,2% en glissement annuel. Le consensus était de 1,12 milliard de dollars. Le bpa ajusté a été de 1,29$, contre 1,1$ de consensus de marché. Les revenus du trimestre entamé sont prudemment attendus entre 1,125 et 1,13 milliard de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action sur la période est espéré à 1,14$ contre 1,09$ de consensus. La société basée à San Jose, en Californie, a aussi relevé sa guidance de bénéfice par action entre 4,93 et 4,95$ pour l'exercice, contre 4,63 à 4,67$ auparavant. Les revenus sont attendus entre 4,506 et 4,511 milliards de dollars.