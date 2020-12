Zoom Video clarifie ses perspectives annuelles, le titre rebondit

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, qui a publié lundi soir des résultats record pour son 3e trimestre fiscal, a précisé dans un nouveau communiqué ses perspectives de bénéfices par action pour l'ensemble de l'exercice. Cette clarification, à la hausse, semble avoir satisfait les marchés, le titre Zoom reprenant environ 1,3% mercredi en séance, après une chute de 15% la veille.

Le spécialiste américain de solutions de visioconférences a ainsi précisé s'attendre à un bénéfice par action de 2,89$ à 2,91$ pour l'exercice 2021 en cours (exercice achevé fin janvier 2021), et non de 2,85$ à 2,87$ comme publié initialement.

Malgré sa récente correction, le titre Zoom a été multiplié par 6 cette année, passant de 68$ à plus de 410$, profitant de l'essor du télétravail en cette période de crise sanitaire.

Rappelons que Zoom a annoncé lundi un chiffre d'affaires multiplié par 4,5 au troisième trimestre (achevé le 31 octobre) pour atteindre 777,2 millions de dollars, contre 166,6 M$ un an plus tôt, et contre 694 M$ attendus par le consensus FactSet.

Le bénéfice a atteint 198,4 M$ (66 cents par action contre 1 cent au T3 2019). En données ajustées, le bpa atteint 99 cents (contre 9 cents un an plus tôt) dépassant les 76 cents attendus par les analystes.

Zoom est resté optimiste pour le 4e trimestre, prévoyant des ventes entre 806 et 811 M$ (contre moins de 200 M$ au T4 2019). Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel de 2,575 à 2,58 milliard de dollars et s'attend donc désormais a un bénéfice par action ajusté de 2,89$ à 2,91$, compte-tenu d'un nombre moyen pondéré de 300 millions d'actions en circulation.