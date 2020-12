Zoom Video : -15% malgré un nouveau trimestre record grâce au Covid-19 !

Zoom Video : -15% malgré un nouveau trimestre record grâce au Covid-19 !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le 2e trimestre d'affilée, Zoom Video Communications a publié des comptes record, le spécialiste américain de solutions de visioconférences continuant de profiter de l'essor du travail à distance en période de coronavirus. Malgré des chiffres astronomiques, l'action Zoom plonge mardi de plus de 15% en séance à Wall Street, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur un titre qui, malgré la chute du jour, a été multiplié par 6 cette année, passant de 68$ à plus de 400$ !

Zoom a donc annoncé lundi soir après la clôture un chiffre d'affaires multiplié par 4,5 au troisième trimestre pour atteindre 777,2 millions de dollars, contre 166,6 M$ un an plus tôt, et contre 694 M$ attendus par le consensus FactSet.

Le bénéfice a atteint 198,4 M$ (66 cents par action contre 1 cent au T3 2019). En données ajustées, le bpa atteint 99 cents (contre 9 cents un an plus tôt) dépassant les 76 cents attendus par les analystes.

Une croissance amenée à ralentir dans les prochains trimestres

Zoom reste optimiste pour le 4e trimestre, prévoyant des ventes supérieures à 800 M$ (contre moins de 200 M$ au T4 2019) et a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel à 2,58 milliard de dollars pour 2020. Pour l'exercice 2020, le bénéfice par action ajusté est désormais attendu entre 2,85 et 2,87$ (contre 2,40-2,47$ précédemment)

Les analystes estiment toutefois que malgré le succès de ses solutions de travail collaboratif, la croissance de Zoom ne peut désormais que ralentir dans les prochains trimestres, à mesure que la vaccination contre le Covid-19 permettra un retour progressif du travail dans les bureaux.