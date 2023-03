Zoom va utiliser OpenAI

(Boursier.com) — Zoom Video Communications a annoncé l'expansion de Zoom IQ, un compagnon intelligent qui renforce la collaboration et "libère le potentiel des personnes en résumant les fils de discussion, en organisant les idées, en rédigeant du contenu pour les discussions, les e-mails et les sessions de tableau blanc, en créant des ordres du jour de réunion, et plus". La société a également annoncé qu'elle utiliserait OpenAI pour renforcer son approche fédérée unique de l'IA basée sur la flexibilité. L'approche fédérée de Zoom en matière d'IA s'appuie sur ses propres modèles d'IA propriétaires, ceux des principales sociétés d'IA - telles qu'OpenAI -, et sélectionne les propres modèles des clients. Avec cette flexibilité pour intégrer plusieurs types de modèles, l'objectif de Zoom est de fournir le meilleur rapport qualité-prix pour les divers besoins de ses clients. Ces modèles peuvent également être personnalisés pour être plus performants pour un client, en fonction de son vocabulaire et de ses exigences.