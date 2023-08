Zoom rebondit à Wall Street

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, géant californien des services de conférence à distance et collaboration mobile, a convaincu hier soir par ses derniers résultats. Le titre s'envolait de 4% après bourse. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,14 milliard de dollars en augmentation de 3,6% en glissement annuel et de 4,5% à devises constantes. Le consensus était de 1,11 milliard de dollars. La marge opérationnelle non-GAAP a été de 40,5%. Le bpa ajusté a été de 1,34$, contre 1,05$ un an avant et 1,05$ de consensus. Des consommateurs et des petites entreprises qui avaient afflué vers Zoom pendant la pandémie ont délaissé la plateforme au cours des derniers trimestres, ce qui a nui à la rentabilité. Ce groupe de clients se stabilise maintenant. La société basée à San Jose, en Californie, a aussi relevé sa guidance de bénéfice par action entre 4,63 et 4,67$ pour l'exercice, contre 4,32$ de consensus. Les revenus sont attendus entre 4,49 et 4,5 milliards de dollars, une révision en légère hausse, alors que la compagnie entend aussi capitaliser sur l'IA.