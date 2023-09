Zoom n'apprécie pas du tout les pratiques de Microsoft

(Boursier.com) — Zoom Video Communications aurait rencontré les régulateurs pour faire part de ses préoccupations concernant le comportement anticoncurrentiel présumé de Microsoft, croit savoir l'agence Bloomberg. Une personne proche du dossier citée par l'agence affirme qu'au cours de l'année écoulée, Zoom a rencontré la FTC américaine, ainsi que les régulateurs antitrust de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, pour discuter de ses préoccupations quant à la manière dont Microsoft donne la préférence à son logiciel Teams via le 'price bundling' (vente d'un service en lot ou pack) et la conception produits. Microsoft a rappelons-le indiqué tout de même la semaine dernière qu'il allait séparer Teams d'Office en Europe pour répondre aux préoccupations antitrust.