Zoom ajuste ses prévisions en hausse

(Boursier.com) — Zoom Video Communications, géant californien des services de conférence à distance et collaboration mobile, a relevé hier soir ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Cela ne fait guère réagir l'action à Wall Street, la pré-séance étant même négative. Les revenus pour l'exercice 2024 sont attendus entre 4,465 milliards de dollars et 4,485 milliards de dollars. La société a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté annuel entre 4,25 et 4,31$ par action, contre une guidance précédente de 4,11 à 4,18$ par action. "Nos clients considèrent Zoom comme une mission essentielle dans la manière dont ils collaborent en interne et en externe à travers le monde", a déclaré le directeur général Eric Yuan dans le communiqué. "Cette relation avec nos clients nous a aidés à dépasser nos prévisions en raison de la croissance de l'entreprise et de la stabilisation des revenus en ligne".

Pour son premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,11 milliard de dollars en augmentation de 3% en glissement annuel et de 5% à devises constantes. La marge opérationnelle non-GAAP a été de 38,2%. Le bpa ajusté a été de 1,16$, alors que le bénéfice net ajusté a grimpé à 353 millions de dollars. Des consommateurs et des petites entreprises qui avaient afflué vers Zoom pendant la pandémie ont délaissé la plateforme au cours des derniers trimestres, ce qui a nui à la rentabilité. Ce groupe de clients se stabilise maintenant, a déclaré la directrice financière Kelly Steckelberg. La société basée à San Jose, en Californie, a déclaré qu'elle comptait 215.900 entreprises clientes sur la période se terminant le 30 avril, soit une augmentation de 9% en glissement annuel.