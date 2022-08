Zoetis réduit prudemment ses prévisions

(Boursier.com) — Zoetis , le laboratoire pharmaceutique américain, leader mondial en santé animale, a annoncé hier soir pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,2$, contre 1,22$ de consensus et 1,19$ un an plus tôt. Les revenus totaux se sont appréciés de 5% à 2,1 milliards de dollars, contre 2,03 milliards de consensus. Le groupe livre par ailleurs des prévisions relativement prudentes. Zoetis a noté que Draxxin et Zoamix - des traitements pour le bétail et la volaille, respectivement - ??étaient confrontés à des génériques aux États-Unis. De plus, les marchés américains du boeuf et des produits laitiers restent faibles. Les produits porcins ont progressé aux États-Unis, mais ont chuté à l'échelle internationale. Pour l'année, Zoetis a abaissé ses perspectives. Désormais, la société s'attend à gagner entre 4,97 et 5,05 dollars par action, en baisse de 3 cents par rapport à ses prévisions précédentes. Zoetis vise un chiffre d'affaires de 8,225 à 8,325 milliards de dollars, en baisse de 25 millions de dollars par rapport à la guidance antérieure.